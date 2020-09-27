Büyükşehir çiftçilerin yanında: 25 ilçede tohum desteği - Son Dakika

Büyükşehir çiftçilerin yanında: 25 ilçede tohum desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma kapsamında Başkentli çiftçilere yönelik teşviklerine hız kesmeden devam ediyor.

Büyükşehir çiftçilerin yanında: 25 ilçede tohum desteği, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma kapsamında Başkentli çiftçilere yönelik teşviklerine hız kesmeden devam ediyor. Sebze fidesi desteğinden alım garantili sözleşmeli üreticiliğe kadar Başkentli çiftçilere ekonomik yönden destek olmayı sürdüren Büyükşehir Belediyesi şimdi de yem bitkisi tohumu (Macar Fiği) desteği sağlayacak.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 25 ilçede toplam 4 bin 219 çiftçiye yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi payı olmak üzere 833 ton yem bitkisi tohumu dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma öncelikli projelerle Başkentli çiftçilere derin bir nefes aldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 28 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yüzde 90'ı hibe, yüzde 10 çiftçi payı olarak toplam 833 bin yem bitkisi tohumu (Macar Fiği) desteği sağlayacak.

4 bin 219 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

Başkent'te tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticileri desteklemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde sağladığı teşviklerle çiftçileri ekonomik yönden rahatlatmayı amaçlıyor.

Tarım alanlarından azami düzeyde fayda sağlanabilmesi ve hayvan üreticilerinin kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu yıl 28 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında 4 bin 219 çiftçiye toplam 833 ton yem bitkisi tohumu (Macar Fiği) dağıtılacak. .

25 ilçenin tamamında dağıtım

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olan kırsal ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS), Türkvet ya da Ziraat Odalarına kayıtlı olan en az 5, en fazla 20 dekar tapulu araziye sahip veya araziyi kullanma hakkı olan çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği verecek.

Tohum desteği; Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi ödemeli olarak 25 ilçede şu noktalarda dağıtılacak:

28 Eylül Pazartesi günü:

Akyurt ve Altındağ ilçeleri için dağıtım yeri; Akyurt Fen İşleri Deposu. Kalecik ilçesi için dağıtım yeri; Kalecik Fen İşleri Deposu olacak.

30 Eylül Çarşamba günü:

Polatlı ilçesi için dağıtım yeri; Polatlı Eski Ticaret Borsası. Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ilçeleri için dağıtım yeri; Sincan Ziraat Odası. Gölbaşı, Çankaya ve Keçiören ilçeleri için; Gölbaşı Fen İşleri Deposu.

2 Ekim Cuma günü:

Çubuk ve Pursaklar ilçeleri için dağıtım yeri; Çubuk Fen İşleri Deposu. Kahramankazan ilçesi için dağıtım yeri; Kahramankazan Ziraat Odası. Elmadağ ve Mamak ilçeleri için dağıtım yeri; Elmadağ Fen İşleri Deposu.

5 Ekim Pazartesi günü:

Güdül ilçesi için dağıtım yeri; Güdül Fen İşleri Deposu. Ayaş ilçesi için dağıtım noktası; Ayaş Fen İşleri Deposu.

6 Ekim Salı Günü:

Haymana ilçesi için dağıtım yeri; Haymana Fen İşleri Deposu.

Bala ilçesi için dağıtım yeri; Bala Fen İşleri Deposu

Şereflikoçhisar ilçesi için dağıtım yeri; Şereflikoçhisar Fen İşleri Deposu

Evren ilçesi için dağıtım yeri; Evren Fen İşleri Deposu

7 Ekim Çarşamba günü:

Beypazarı ilçesi için dağıtım yeri; Beypazarı Fen İşleri Deposu

Nallıhan ilçesi için dağıtım yeri; Nallıhan Fen İşleri Deposu

8 Ekim Perşembe günü:

Kızılcahamam için dağıtım yeri; Kızılcahamam Fen İşleri Deposu

Çamlıdere için dağıtım yeri; Çamlıdere Fen İşleri Deposu - ANKARA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir çiftçilerin yanında: 25 ilçede tohum desteği - Son Dakika

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