Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasat tespiti yapıyor - Son Dakika
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Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasat tespiti yapıyor

11.12.2021 12:11
Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasat tespiti yapıyor

Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasat tespiti yapıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi, önceki gün yaşanan fırtına ve şiddetli yağıştan hasar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıyor.

Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasat tespiti yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, önceki gün yaşanan fırtına ve şiddetli yağıştan hasar gören sera ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapıyor.

Antalya'da geçtiğimiz günlerde saatte 130 kilometreye ulaşan fırtına ve şiddetli yağış örtülü tarım arazilerinde zarar neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, fırtına ve sel sonrası çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Ekipler, Antalya genelinde zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması yapıyor. Yapılan değerlendirmenin ardından çiftçiye sera naylonu desteği sağlanacağı kaydedildi.

EN FAZLA HASAR SERA NAYLONUNDA

Hasar tespitine katılan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, "Seralarda ürün kayıplarını, plastik aksamlarındaki hasarları tespit edip, değerlendirmeye alıyoruz. Şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz hasar tespit çalışmalarında en fazla sera naylonlarının hasar gördüğünü belirledik" dedi.

ÇİFTÇİDEN TEŞEKKÜR

Muratpaşa Güzelbağ Mahallesi'nde seracılıkla uğraşan Osman Özbek, fırtınada sera naylonunun yırtıldığını anlatarak, "Yaklaşık 1 dönümlük sera naylonu zararı oluştu.

Büyükşehir Belediyemize destek için başvuru yaptım. Sağ olsunlar her konuda yardımcı oldular. Desteklerini esirgemeyen başta Muhittin Böcek ve çalışan arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kemerağzı Güzeloba Mahallesi'nde örtü altı tarım yapan Halil Çevik, 17 serasının zarar gördüğünü belirterek, "Karanfil, çilek ve biber yetiştiriciliği yapıyorum. Yaşanan bu olaydan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettim. Hasar tespiti yaptılar. Bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Büyükşehir çiftçinin yaralarını sarmak için hasat tespiti yapıyor - Son Dakika

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