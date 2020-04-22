Büyükşehir çiftçiye yönelik dev desteğini sürdürüyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (COVID-19) salgınına karşı verilen mücadele aralıksız sürerken tarıma yönelik destek paketlerini artırdı. Oğuzeli ilçesindeki çiftçilere ve üreticilere 250 bin adet domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtıldı.



Korona virüs'le mücadele devam ederken, ülkenin gelir kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan tarım sektörü için Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ve üretici firmalara olan yardımını genişletti. Oğuzeli'ndeki çiftçilere destek olarak, 250 bin adet domates, patlıcan ve biber fidesi yardımında bulunuldu. Ayrıca çiftçilerin salgın riskiyle karşı karşıya kalmasını önlemek amacıyla el dezenfektanı, maske ve tulum verildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, Başkan Fatma Şahin'in müjdelediği çiftçiye ve üreticiye dönük destek ve yardım paketlerinin kısa bir süre içerisinde Şehitkamil ve Şahinbey'de tarım alanında çalışan üreticilere de ulaşacağını duyurdu.



Oğuzeli'nde yapılan yardımda yer alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep'te 2020 yılı ile yeni bir döneme geçildiğini belirterek, "Bu anlamda tarımın öne çıktığı bir dönemde sebze tohumları dağıtıyoruz. Özellikle korona virüs tehdidine karşı kendi ürünlerimizi kendimiz yetiştirerek önlemlerimizi genişletmemiz gerekiyor. Geçen hafta İslahiye ve Nurdağı ilçelerimize yaklaşık 5 milyon civarında biber fidesi dağıtıldı. Bugün de Oğuzeli'ndeki çiftçilerimize domates patlıcan ve biber fideleri dağıtıyoruz. Oğuzeli kurutmalık alanında Türkiye'nin gözbebeğidir. Bunun yanı sıra tarım okulu ve kurutmalık merkezi ile ilgili Oğuzeli için projelendirdiğimiz çalışmalarımıza da yakında başlayacağız. Sıkıntılı günlerin ardından tarım sektöründe çok ciddi çalışmalara imza atacağız" dedi.



Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin sebze üreticilerine ve çiftçilere 250 bin adet patlıcan, biber ve domates fidesi dağıttığını vurgulayarak, "Dağıtımı yapılan fidelerin hepsi vatandaşımızın eliyle toprakla buluşturulacak. Tekrardan Gaziantepli hemşehrilerimize ve ülkeye sebze olarak dönecek. Bu yardımı yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Oğuzeli toprakları Gaziantep'teki en bereketli topraklardır. Gaziantep'te en çok sulu tarımın yapıldığı yer; Oğuzeli'dir. Dolayısıyla yapılan yardım çok önemlidir. İnşallah kendi yiyeceğimizi kendimiz üreteceğiz. Korona virüs bize dünyadaki en stratejik ürünün tarım ürünü olduğunu gösterdi" diye konuştu. - GAZİANTEP