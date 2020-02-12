Büyükşehir Çine'de sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Büyükşehir Çine'de sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine ilçesi Şehler Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Büyükşehir Çine'de sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine ilçesi Şehler Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.


Aydın'ın dört bir tarafında çalışmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çine'de de yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Çine'nin en işlek caddelerinden olan Şehler Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.


Mevcut haliyle parke döşeli olan yolda ilk olarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Kazı çalışmalarının devam ettiği caddede temel malzeme serimine geçilirken yolun yakın zamanda bitirilerek vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Caddede yaklaşık 1000 metrelik sıcak asfalt yapılacak.


Çine'ye yatırımların devam edeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Aydın'ın her köşesindeki yatırımlarımız devam ediyor. Çine'de vatandaşlarımızın talep ettiği yatırımları da yatırım programımıza aldık. Hep söylediğimiz gibi, Aydın'da yapılmamış yol bırakmayacağız. Yaptığımız sıcak asfalt yollar Çine'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:21 Kaynak: İHA
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