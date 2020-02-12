Büyükşehir, çocuklara teknoloji ve iletişim eğitimi verdi - Son Dakika
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Büyükşehir, çocuklara teknoloji ve iletişim eğitimi verdi

14 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Benim Yıldızım Kim" projesi kapsamında öğrencilere yönelik "Etkili İletişim" temalı seminer ve "3T'siz Akşamlar" konulu söyleşi düzenlendi.

Büyükşehir, çocuklara teknoloji ve iletişim eğitimi verdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından "Benim Yıldızım Kim" projesi kapsamında öğrencilere yönelik "Etkili İletişim" temalı seminer ve "3T'siz Akşamlar" konulu söyleşi düzenlendi.


Büyükşehir Belediyesince geleceğin söz sahibi olacak çocuklar için teknolojinin dezavantajlarını anlatmak ve iletişimin önemine dikkati çekmek amacıyla Kişisel Gelişim ve NLP uzmanı Oğuz Saygın'ın konuk olduğu hem bir bilgilendirme semineri hem de söyleşi gerçekleştirildi, farkındalık oluşturuldu.


Uzmanı Oğuz Saygın ilk olarak Mehmet Güleç İlköğretim Okulu'ndaki çocuklarla bir araya gelerek, teknolojinin sirayet ettiği toplumlarda giderek kişiler arası iletişimin zayıfladığını söyledi, tavsiyelerde bulundu.


Günün ikinci programında ise Emire Mustafa Tezel Ortaokulu öğrencileriyle buluşan Saygın, gündelik hayatta önemli bir yer tutan telefon, televizyon ve tabletin yol açtığı vakit kaybını anımsattı, akşam saatlerinde aile bireyleriyle geçirilen vakitlerin çok daha değerli olduğunu kaydetti.


Kişisel Değişim Stratejileri, Başarı Rehberi, Bilge Simitçi, Hayatın İçinde Kişisel Gelişim ve Beyin Gücünü Geliştirme" Negatif Limanlardan Pozitif Sulara, Sen Düşünceden İbaretsin ve 7 Düşünce Becerisi adlı eserleriyle tanınan Oğuz Saygın'ın katılımıyla hayata geçirilen seminer ve söyleşi verimli geçti. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuz Saygın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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