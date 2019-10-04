Büyükşehir çocukların hayvan sevgisini pekiştiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle çocuklara hayvan sevgisi aşılamak ve hayvanları daha iyi tanımalarını sağlamak için Hayvanat Bahçesi ücretsiz hale getirildi. Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde farklı okullardan öğrenciler gruplar halinde Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.



Anadolu Harikalar Diyarı'nda yer alan Hayvanat Bahçesi, 4 Ekim'de minik kalplerle doldu, taştı. Büyükşehir Belediyesi, Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle çocukları hayvanlarla buluşturdu. 4 Ekim nedeniyle ücretsiz hale getirilen Hayvanat Bahçesi'ni okullardan gruplar halinde gelen öğrenciler ziyaret etti. Hayvanat Bahçesi'ni öğretmenleriyle birlikte gezen çocuklara hayvanlarla ilgili bilgiler verildi. Ayrıca çocuklara hayvan sevgisini aşılayan dergiler hediye edildi ve kedileri beslemeleri için mama dağıtıldı. Hayvanat Bahçesi'ni gezen ve farklı türlerdeki hayvanları tanıyan öğrenciler "Hayvanları koruyalım ve onları aç bırakmayalım" mesajları verdiler. - KAYSERİ