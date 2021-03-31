Kayseri'de "çökertmeli baca" yöntemiyle su kaynakları değerlendiriliyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yağmur ve kar sularını yer altı su kaynaklarına kazandırmak amacıyla bir yılda 45 çökertmeli baca sistemi kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında 45 çökertmeli baca sistemi inşa etti.

Yaklaşık 1 yıldır yağmur sularını toplayarak yer altı suyuna kazandırılan yöntemle su kaynakları da değerlendiriliyor.

Oymaağaç Mahallesi'nde 7, Karpuzatan'da 1, Bekir Yıldız Bulvarı'nda 4, Yakut Mahallesi'nde 1, Selimiye Mahallesi'nde 2, Battalgazi Mahallesi'nde 3, Selçuklu Mahallesi'nde 11, Osmanlı Mahallesi'nde 4, Danişmentgazi Mahallesi'nde 3, Alpaslan Mahallesi'nde 2, Yeniköy Mahallesi'nde 4 ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 3 olmak üzere toplam 45 çökertmeli baca ile yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlandı.