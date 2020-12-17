Büyükşehir, çorba ikram çeşmeleriyle vatandaşın içini ısıtıyor - Son Dakika

Büyükşehir, çorba ikram çeşmeleriyle vatandaşın içini ısıtıyor

17.12.2020 15:59
Büyükşehir, çorba ikram çeşmeleriyle vatandaşın içini ısıtıyor, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde kurduğu 'Çorba İkram Çeşmesi' ile soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde kurduğu 'Çorba İkram Çeşmesi' ile soğuk kış günlerinde vatandaşın içini ısıtıyor. Kent genelinde 11 çeşmeyle 6 bin kişiye ulaştırılan hizmet, 12 noktada daha yapılacak çorba ikram çeşmeleriyle toplamda 10 bin kişiye 23 noktada hizmet sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, özellikle kış aylarında sabahın erken saatlerinde vatandaşlara kurduğu çeşmelerle sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Şehrin kültürel dokusuna uygun yapılan çorba çeşmelerinden sabahın erken saatinde iş için yola çıkan vatandaşlar, hastanelerde hastası bulunanlar ve hastane çalışanları yararlanıyor. Saat 06.30 ile 08.30 arası çalışan çeşmelerden büyük karton bardaklar aracılığıyla vatandaşlar çorbalarını alabiliyor. Bu karton bardaklar yolculuk esnasında sağladığı kolay taşınabilirlikle hızlı bir içim sağlıyor. Çeşmelerin içinde kurulan ısıtıcı ve mikser sayesinde sürekli sıcak ve taze kalan çorbalar, büyükşehire bağlı AŞ evlerinde günlük yapılıyor. Çorbaların artması durumundaysa yine AŞ evlerinde vatandaşlara dağıtılıyor.

11 noktada 5 bin kişiye çeşmelerden çorba akıyor

25 Aralık Devlet Hastanesi, Ersin Aslan Devlet Hastanesi, İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Cengiz Gökçek Kadın Doğum Hastanesi, Şehitkamil Devlet Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi Hastanesi, Gaziantep Üniversitesi yerleşesi, GATEM Hali Karşısı, KÜSGET Sanayi Cami ve Balıklı Meydanı olmak üzere toplam 11 noktada 6 bin kişiye sıcak çorba hizmeti veriliyor.

Sayısı 23'e ulaşacak olan çorba çeşmelerinden 10 bin kişi faydalanacak

Vatandaş için büyük bir kolaylık sağlayan çorba çeşmelerine yönelik rağbet her geçen gün artarken gelen talepler doğrultusunda 11 noktaya ilaveten şehrin 12 noktasında daha çorba çeşmeleri kurularak hizmet genişletilip 10 bin kişiye ulaştırılacak.

Vatandaş memnun

Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan Çorba İkram Çeşmesi'nden hastaneye sürekli gidip geldiği için genellikle faydalandığını belirten Yusuf Kalkan, "Büyükşehir Belediyesi'nin kurmuş olduğu çorba ikram çeşmelerinden genelde faydalanıyorum. Az önce de içtim. Şehrin birçok yerinde var. Etrafımda bulunan insanların da çorba çeşmelerine ilişkin iyi duyumlar alıyorum. İşe gitme güzergah alanında bulunuyoruz. Korona virüsten dolayı oturarak yeme şansımız yok. Bu anlamda da sabah evde kahvaltısını yapamayan vatandaşlar genellikle bu hizmetten faydalanıyor" dedi.

Temizlik işçisi Hasan Hüseyin, sabah çok erken saatlerde işe gitmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Çorba ikram çeşmesi sayesinde kahvaltımızı pratik bir şekilde yapıyoruz. Böylelikle çok kısa bir zamanda işe gitme yolunda kahvaltımızı yapıyoruz. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Salim Görgülü ise Çorba İkram Çeşmesi'nin sabah öğününün gerçekleştirilmesi adına önemli bir hizmet olduğuna dikkati çekti. Görgülü, çeşmelerin mali açıdan da önemli olduğuna değinerek "Sabahleyin çaya, simide vereceğimiz para, cebimizde kalıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Büyükşehir, çorba ikram çeşmeleriyle vatandaşın içini ısıtıyor
Büyükşehir, çorba ikram çeşmeleriyle vatandaşın içini ısıtıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Devlet Hastanesi, Kadın, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir, çorba ikram çeşmeleriyle vatandaşın içini ısıtıyor - Son Dakika


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