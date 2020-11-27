Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı - Son Dakika

Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı

27.11.2020 15:44
Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan üst geçitlerin tümünde tamirat ve tadilat çalışmasına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan üst geçitlerin tümünde tamirat ve tadilat çalışmasına başladı.

Vatandaşların yoğun trafikte güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişini sağlayan, trafikteki yaya yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımlarına girişen Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda güçlendirmelerini, tadilatına ve kırılan akşamların yenilemesini yapıyor. Kış aylarının gelmesiyle beraber üstgeçitlerde tedbirler alan büyükşehir, tüm üst geçitlerin merdivenlerine kaymaz bantlar yapıştırdı. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandığında şehirde bulunan 15 üst geçitte estetik bakımdan yeni bir görünüş sağlanacak. Baştan sona boyanacak geçitlerdeki yenileme çalışmalarında trafik akışının engellenmemesi için özel önlemler de alınıyor. Öte yandan Kayaönü'nde bulunan üst geçittin eskimesinden dolayı tamamen yeni bir tasarımla çalışma yapılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehrin alt ve üst yapısını bir bütün olarak görerek yaptığı yenileme çalışmalarına altyapı ile beraber üst geçitler, parklar ve duraklarını da ekliyor. - GAZİANTEP

Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı
Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı
Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı
Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Estetik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir daha estetik üst geçitler için kolları sıvadı - Son Dakika


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