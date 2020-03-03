Büyükşehir Daire Başkanları Bodrum'da STK temsilcilerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir Daire Başkanları Bodrum'da STK temsilcilerini dinledi - Son Dakika

Büyükşehir Daire Başkanları Bodrum'da STK temsilcilerini dinledi

6 saat önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Bodrum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ile bir araya geldi.

Büyükşehir Daire Başkanları Bodrum'da STK temsilcilerini dinledi, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Bodrum'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK) ile bir araya geldi. Toplantıda Bodrum'un sorunları ve çözümleri masaya yatırıldı. Toplantı sonrasında Bodrum STK temsilcileri özel oluşturulan masalarda birebir daire başkanlarına talep ve önerilerini bildirdi.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün talimatıyla başlayan ve ilki Menteşe ilçesinde düzenlenen "Büyükşehir Muğla'yı dinliyor" projesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Bodrum'da 38 STK temsilcisi ile bir araya geldi. 7 daire başkanı ve MUSKİ Genel Müdür Yardımcısının katıldığı toplantı Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Hizmet binasında gerçekleşti.


STK'ların görüşleri alındı


Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Büyükşehir Bodrum'u Dinliyor' toplantısına katılan 38 STK temsilcisi Bodrum'un sorunlarıyla ilgili görüşlerini bildirdi. Toplantıda sorunların çözümleri masaya yatırıldı. Bodrum STK temsilcileri özel oluşturulan masalarda birebir daire başkanlarına talep ve önerilerini bildirdi.


Gürün Bodrum'da STK Temsilcileri ile Buluşacak


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün önümüzdeki günlerde Bodrum'da bulunan 38 STK temsilcisi ile bir araya gelecek. Toplantıda STK temsilcilerinin Bodrum için daire başkanlarına bildirdikleri sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak. - MUĞLA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:28 Kaynak: İHA
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