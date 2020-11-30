Büyükşehir, daldaki zeytini vatandaşın sofrasına ulaştırıyor - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin MESKİ bünyesindeki birimlerde yer alan zeytin ağaçlarından topladığı zeytinler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından fabrikalarda zeytinyağına dönüştürülüyor ve aşhanede hazırlanan yemeklerde kullanılıyor.

Büyükşehir, Belediye birimlerindeki zeytin ağaçlarındaki her bir zeytin tanesine sahip çıkıyor. Dalda yetişen zeytinler düzenli olarak toplanıyor ve zeytinyağı fabrikalarında yağa dönüştürülüyor. Büyükşehir'in aşhanesine ulaşan zeytinyağları, hazırlanan yemeklerde kullanılıyor. Aşhanede günlük ortalama bin kişiye hazırlanan yemekler öğlen saatlerinde yaş almış ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara evlerine ücretsiz ulaştırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın aşhane sorumlusu Şeyda Esin Ekmen, Türkiye'de yüzlerce zeytin ağacının bir çırpıda kesildiği bir dönemde Büyükşehir Belediye olarak her bir zeytin tanesine sahip çıktıklarını belirterek, "Ülkemizde yüzlerce zeytin ağacının bir çırpıda kesildiği bir dönemde Belediyemiz yerleşkesinde bulunan zeytinliklerimizdeki tüm ağaçlarımızdaki bir tane dahi zeytin tanesinin heder olmaması açısından ve vatandaşlarımıza en uygun şekilde ulaştırabilmek adına Belediyemiz personelleri tarafından toplanan zeytinlerimiz fabrikalarda zeytinyağına dönüştürülüyor" dedi. - MERSİN