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BÜYÜKŞEHİR'DE 14 ŞUBAT'A ÖZEL NİKAHLAR - Son Dakika

BÜYÜKŞEHİR'DE 14 ŞUBAT'A ÖZEL NİKAHLAR

14.02.2022 16:57

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek isteyen çiftlere ev sahipliği yaptı.

Evlilik tarihlerinin unutulmaz ve özel bir tarih olmasını isteyen çiftlerin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda nikahları kıyıldı. 14 Şubat'ı hayatlarının tarihi olarak evlenme cüzdanına yazdıracak olan çiftler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda 'evet' dedi. Bu özel gün için aylar öncesinden randevu alan çiftler, mutluluklarına ortak olmak isteyen sevenleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonunu doldurdu.

BAŞKAN BÖCEK'TEN ÇİFTLERE HEDİYE

Anlamlı günün ilk nikah töreni Selin Demir ile Mahir Tan çifti için gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Mustafa Pilavcu'nun kıydığı nikah sonrası çiftlere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hediyesi sevginin sembolü kırmızı gül ve kahve fincanı hediye edildi.

14 ŞUBAT ARTIK DAHA ANLAMLI

14 Şubat'ı özel bir gün olduğu için seçtiklerini dile getiren gelin Selin Demir, "Hem nikahımıza hem de 14 Şubat'a daha anlam kattık. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Bizim gibi bugün evlenecek tüm çiftlere mutluluk diliyoruz. Muhittin Böcek Başkanımıza da hediyeleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

SEVGİ GÜNÜNDE UNUTULMADILAR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nin misafirlerini de unutmadı. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı Hurma Bitki Üretim Tesisi'nde üretilen Begonya cinsi çiçekler hasta ve hasta yakınlarına verildi. Birim sorumlusu Cüneyt Güven, "Alzheimer hastalarının istedikleri unutulmamak, hatırlanmak. Hasta bu durumdan haberdar değil ancak hasta yakınları bu durumun daha farkında oldukları için bu tür aktivitelerle moral buluyorlar" dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DE 14 ŞUBAT'A ÖZEL NİKAHLAR
BÜYÜKŞEHİR'DE 14 ŞUBAT'A ÖZEL NİKAHLAR
BÜYÜKŞEHİR'DE 14 ŞUBAT'A ÖZEL NİKAHLAR

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Büyükşehir Belediyesi, Sevgililer Günü, Antalya, Evlilik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKŞEHİR'DE 14 ŞUBAT'A ÖZEL NİKAHLAR - Son Dakika


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