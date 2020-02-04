Büyükşehir'de 7,5 saatlik yatırım toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'de 7,5 saatlik yatırım toplantısı - Son Dakika

Büyükşehir'de 7,5 saatlik yatırım toplantısı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları, iştirakler ve alt yapı kuruluşu olan KASKİ kanalıyla 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili toplantılarını sürdürüyor.

Büyükşehir'de 7,5 saatlik yatırım toplantısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki daire başkanlıkları, iştirakler ve alt yapı kuruluşu olan KASKİ kanalıyla 2020 yılında yapılacak yatırımlarla ilgili toplantılarını sürdürüyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, 6 daire başkanlığı tarafından yapılacak yatırımlarla ilgili yaklaşık 7,5 saat süren bir toplantı yaptı.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılını planlamaya devam ediyor. 2020 yılında yapılacak yatırımlar ve verilecek hizmetlerle ilgili planlama toplantıları gerçekleştiren Başkan Memduh Büyükkılıç, 6 daire başkanlığının sahasındaki yatırımlarla ilgili 7,5 saat süren bir toplantı yaptı.


Toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları, KASKİ Genel Müdürü ve ilgili daire başkanları katıldı.


Toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada 2020 yılında Etüt Projeler Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanlığı, İmar Daire Başkanlığı ve Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak yatırımlarla ilgili bir araya geldiklerini ve yapılacak yatırımları detaylarıyla ele aldıklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yaklaşık 7,5 saatlik bir çalışma yaptık. Fedakar ve gayretli ekibimize teşekkür ediyorum. Şehrimizin esenliğini ve konforunu artıracak, standardını yükseltecek çalışmaları 2020'da gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi.


Toplantıda depremle ilgili de kararlar alındığını dile getiren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremin ardından gerekli çalışmaların yapılması ve alınması gereken önlemlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunduk" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dil kurslarına binlerce lira harcamaya gerek yok! Belediyeler ücretsiz eğitim veriyor
İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:31:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'de 7,5 saatlik yatırım toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]