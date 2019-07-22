Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de Akaryakıt Alımı İhalesi sosyal medyadan canlı yayınlandı
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Büyükşehir'de Akaryakıt Alımı İhalesi sosyal medyadan canlı yayınlandı

49 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere gerçekleştirilen Akaryakıt Alımı İhalesini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı.

Büyükşehir'de Akaryakıt Alımı İhalesi sosyal medyadan canlı yayınlandı, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kurum hizmetlerinde kullanılmak üzere gerçekleştirilen Akaryakıt Alımı İhalesini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen Akaryakıt Alımı İhalesi sosyal medya hesaplarından canlı olarak kamuoyuyla da paylaşıldı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun açık ihale usulü ile gerçekleştirilen Akaryakıt Alımı İhalesinde 2019-2020 yıllarında kullanılmak üzere 2.000.000 litre motorin ve 25.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin alımı yapılacak. İhaleye katılan 5 firmanın zarfları, komisyon üyelerince canlı yayında açılarak evrakları incelendi. Katılan firmalardan birinin evrakları eksik olduğu gerekçesiyle değerlendirilmeye alınmadı. Gerçekleştirilecek 2. oturumda ise eksiksiz evrakları ile teklifte bulunan 4 firma ayrıntılı olarak değerlendirilecek. - ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
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