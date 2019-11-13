Büyükşehir'de CBS Günü

Dünya CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) Günü nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda CBS ile ilgili sunumlar yapıldı ve sistemin önemi vurgulandı.



13 Kasım Dünya CBS Günü nedeniyle gerçekleştirilen toplantı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu, daire başkanları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinden ilgililer ile kamu kurum ve kuruluşlarından temsilciler katıldı.



Toplantının açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Yaylagül, mekanla ilişkili olan her konunun coğrafi bilgi sistemlerinin de konusu olduğunu söyledi. Dünyanın geldiği noktada akıllı şehirlerden bahsedildiğini ifade eden Yaylagül, akıllı şehirlerin sağlıklı şekilde oluşması için coğrafi bilgi sistemlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.



Toplantıda daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nin coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili sunumlar yapılarak katılımcılara bilgiler verildi. - KAYSERİ