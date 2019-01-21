Büyükşehir'de Çocuklar İçin 2 Oyun
1 saat önce
Büyükşehir Belediyesi sömestr tatiline giren çocuklara hafta sonu iki ayrı karne hediyesi verdi.
Büyükşehir Belediyesi sömestr tatiline giren çocuklara hafta sonu iki ayrı karne hediyesi verdi. Hafta sonu çocuklara yönelik iki ayrı oyun sahnelendi.
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu sahnelenen ilk oyun çocukların çok sevdiği animasyon kahramanları Köstebekgiller oldu. Kadir Has
Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunda sevgi ve beraberliğin önemi vurgulandı.
Hafta sonu çocuklarla buluşan bir başka oyun ise Ege
ile Gaga oldu. TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kadir Kas Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu. Üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:52 Kaynak: İHA
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