Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de Çocuklar İçin 2 Oyun

Büyükşehir'de Çocuklar İçin 2 Oyun

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesi sömestr tatiline giren çocuklara hafta sonu iki ayrı karne hediyesi verdi.

Büyükşehir'de Çocuklar İçin 2 Oyun, System.String[]
Büyükşehir Belediyesi sömestr tatiline giren çocuklara hafta sonu iki ayrı karne hediyesi verdi. Hafta sonu çocuklara yönelik iki ayrı oyun sahnelendi.

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında hafta sonu sahnelenen ilk oyun çocukların çok sevdiği animasyon kahramanları Köstebekgiller oldu. Kadir Has Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunda sevgi ve beraberliğin önemi vurgulandı.

Hafta sonu çocuklarla buluşan bir başka oyun ise Ege ile Gaga oldu. TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmi Kadir Kas Kültür Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu. Üç seans halinde sahnelenen oyuna çocuklar ve aileleri büyük ilgi gösterdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:52 Kaynak: İHA

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