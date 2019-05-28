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Büyükşehir'de diplomasi geçidi

1 saat önce

Göreve başladığı günden bu yana geçen bir buçuk ayı aşkın sürede 5 ayrı kıtadan 15 ülkenin diplomatlarını ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünya kenti İzmir için yeni kanallar açmak zorundayız.

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Göreve başladığı günden bu yana geçen bir buçuk ayı aşkın sürede 5 ayrı kıtadan 15 ülkenin diplomatlarını ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünya kenti İzmir için yeni kanallar açmak zorundayız. Şehirdeki ticari hayatın ve turizmin canlanması için verimli işbirliklerine ihtiyacımız var. Heyecanlıyız, yeni bir dönemin eşiğindeyiz" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 8 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başlaması ile birlikte belediye koridorlarındaki uluslararası diplomasi trafiği de yoğunlaştı. Başkan Soyer'in günlük programının bir bölümünü de yabancı diplomatların ziyaretleri oluşturuyor.

Akdeniz Birliği ile çıktı

Akdeniz şehirleri arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek için Barselona, Beyrut, İskenderiye, Marsilya, Selanik ve Venedik yerel yönetim başkanlarına bir mektup göndererek Akdeniz Birliği'nin kurulması yönünde adım atan, Selanik ile İzmir arasında gemi seferlerinin başlamasına tam destek veren Başkan Tunç Soyer, yurtdışından gelen heyetler ile İzmir'in ticaret, turizm, sosyal ve kültürel alanda işbirliğini güçlendirecek önemli görüşmeler yaptı.

Başkan Soyer, bir buçuk aylık kısa bir sürede Japonya, Macaristan, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Almanya, Singapur, Hırvatistan, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Brezilya, Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Venezuela diplomatları ile görüştü. Ayrıca Fener Rum Patriği 1. Bartholomeos, İzmir Rum Ortodoks Cemaat Başkanı Yorgo Teodoridis ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile de bir araya geldi. İzmir-Selanik arasında yapılması planlanan gemi seferleri konusunda çok önemli adımlar atıldı.

İzmir'i dünya kenti yapmak için çalışacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünya kenti İzmir için yeni kanallar açmak zorundayız. Şehirdeki ticari hayatın ve turizmin canlanması için verimli işbirliklerine ihtiyacımız var. Heyecanlıyız, İzmir için yeni bir dönemin eşiğindeyiz" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
Tunç Soyer, İzmir, Politika
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