Büyükşehir'de eğitici eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Büyükşehir'de eğitici eğitimi gerçekleştirildi
25.06.2021 15:31
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan ve uzmanlık konularında eğitmenlik yapan personellere yönelik eğitici eğitimi gerçekleştirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmakta olan personellerin kişisel gelişimlerinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimler sürdürülüyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'nca yürütülen eğitimler ile personellerin kişisel gelişimlerinin arttırılmasının yanı sıra sunulan hizmetlerin kalitesinin memnuniyet seviyesinde kalmasının sağlanması hedefleniyor. Eğitimle ilgili olarak İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Eğitimlerin büyük çoğunluğu konusunda uzman personellerimizin eğitmenliği ile yapılmaktadır. Uzmanlık konusu ile eğitmenlik yapan bu personellerimizin eğitmen becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile üç gün sürecek olan eğitici eğitimi yapıldı" ifadeleri kullanıldı.
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