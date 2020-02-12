Büyükşehir'de görev değişikliği - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Nagihan Yaman, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilerek vektörlerle mücadelede sokak hayvanlarının korunması ve kollanması için çalışmalar yürütecek.



Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görevlendirilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin sınırları dahilinde vektörlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel verilerin değerlendirilerek vektör popülasyonunun asgari düzeye indirilmesi amacıyla çalışma başlatılmıştır. Vektörlerle mücadelede sokak hayvanlarının korunması ve kollanması da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda konu ile ilgili çalışmaları yürütmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilen Yaman'a başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA