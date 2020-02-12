Büyükşehir'de görev değişikliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'de görev değişikliği - Son Dakika

Büyükşehir'de görev değişikliği

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Nagihan Yaman, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilerek vektörlerle mücadelede sokak hayvanlarının korunması ve kollanması...

Büyükşehir'de görev değişikliği, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü olarak görev yapan Nagihan Yaman, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilerek vektörlerle mücadelede sokak hayvanlarının korunması ve kollanması için çalışmalar yürütecek.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız bünyesinde görevlendirilmiştir. Büyükşehir Belediyemizin sınırları dahilinde vektörlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel verilerin değerlendirilerek vektör popülasyonunun asgari düzeye indirilmesi amacıyla çalışma başlatılmıştır. Vektörlerle mücadelede sokak hayvanlarının korunması ve kollanması da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda konu ile ilgili çalışmaları yürütmesi amacıyla Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda görevlendirilen Yaman'a başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu
Eğitime kar engeli! 7 ilde okullar tatil edildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler

Son Dakika Haberleri
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:31:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'de görev değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]