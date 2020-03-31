Büyükşehir'de görev değişimi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim kademesinde bazı değişikliklere gidildi.



Yeni yapılanma sürecinde Düşünsel Şentürk Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı, Feridun Tarım İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı, Hakan Bebek Fen İşleri Dairesi Başkanı, Murat Uşun Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı, Muhammed Emin Tarım Zabıta Dairesi Başkanı ve Esat Yalman da İtfaiye Dairesi Başkanı oldu. - BURSA