Büyükşehir'de gün kadınların - Son Dakika
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Büyükşehir'de gün kadınların

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesindeki son mesai gününde kadın personele çiçek dağıttı, sahada çiçek dikimi yapan kadın personelin sofrasına misafir olup, onlarla sohbet etti.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesindeki son mesai gününde kadın personele çiçek dağıttı, sahada çiçek dikimi yapan kadın personelin sofrasına misafir olup, onlarla sohbet etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini erken başlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan kadın personeli ziyaret eden Başkan Aktaş, onlara masa çiçeği dağıtıp, kadınlar gününü kutladı. Başkan Aktaş, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yaz kış demeden sahada çiçek dikimi yapan kadın personeli de unutmadı. Zafer Parkı'nda çiçek dikimi yapan personeli de ziyaret eden Başkan Aktaş, kadın işçilerin kurdukları yer sofrasına misafir oldu. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Bebek ile birlikte kadın işçilerin yanına oturan Başkan Aktaş, hem onlarla yemek yedi hem de sohbet etti.


Dünya Kadınlar Günü'nün pazar gününe denk gelmesi sebebiyle son mesai gününde kadın çalışanlarla bir araya geldiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Beraberce Bursa'mıza hizmet ettiğimiz arkadaşlarımızı hem ziyaret ettik hem de Kadınlar Gününü kutladık. Evet kadınların önemi sadece bir günle ortaya çıkmaz. Kadın bizim anamız, eşimiz, kardeşimiz. Her başarılı bir erkeğin arkasında ve yanında kadın olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Beledisi bünyesinde sayı olarak baktığımız 2 bin civarı kadın personelimiz var. Toplam 12 personel arasında çok da azımsanmayacak bir sayı bu. Ben bu vesileyle bütün mesai arkadaşlarımın, eşimin ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutlarım. İnşallah onlar adına kazasız, belasız, sorunsuz ve gerçekten hiçbir sıkıntıya maruz kalmadıkları bir ömür temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Dünya Kadınlar Günü, Alinur Aktaş, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:22 Kaynak: İHA
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