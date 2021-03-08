Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı - Son Dakika

Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı

08.03.2021 15:49
Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici ve personel olarak görev yapan kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici ve personel olarak görev yapan kadın çalışanlarıyla bir araya geldi.

Başkan Gürün, kadın yönetici ve personelin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak, çiçek verdi.

Gürün, Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter yardımcısı, hukuk, teftiş kurulu, daire başkanı, müdür ve çeşitli birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla Muğla için çalıştıklarını söyledi.

Kadınların, yaşamın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklar olduğunu anlatan Gürün," Büyükşehir Belediyemizin en üst kadrolarının yarıdan fazlasını kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Bu bir kadın hakları, pozitif ayrımcılık veya lütuf değil. Tüm kadrolarımız liyakat ve hak ettikleri için görevlerinin başında. Hepsi çalışma şartları, adaptasyon, ve performans olarak çok başarılı." dedi.

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Sınırsızlık Meydanına kurulan stantlarda Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından çiçek, maske dağıtıldı.

Gürün ve Gümüş, kadınlara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman'ın fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu mor renkli çantalardan hediye etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan 17 kadın muhtarı yerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından gönderilen hediyeler ve çiçekler kadın muhtarlara taktim edildi.

Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı
Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı
Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı
Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı
Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı
Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Yaşam Başkan Gürün, belediyedeki kadınların gününü kutladı - Son Dakika


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