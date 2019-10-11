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Büyükşehir'de hedef kamu israfını önlemek

27 dakika önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, 20 ilçe belediyesinin bilgi işlem müdürleri ile bir araya gelerek; e-belediye uygulamasına geçiş süreçleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükşehir'de hedef kamu israfını önlemek, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, 20 ilçe belediyesinin bilgi işlem müdürleri ile bir araya gelerek; e-belediye uygulamasına geçiş süreçleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Şahin, konuşmasında veriye dayalı politika oluşturup kamu israfını önlemeyi amaçladıklarının altını çizdi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan tüm daire başkanlıklarının 20 ilçeyle koordinasyon içerisinde çalışmak amacıyla gerçekleştirdiği toplantılar devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin'in öncülünde Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıda; bilgi teknolojilerinin kullanımı, vatandaş odaklı yönetim, veriye dayalı politikalar ve e-belediye sistemine geçiş süreçlerini konuşuldu.


"Tecrübelerimizi paylaşıyoruz"


Toplantıda konuşan Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin, ilçe belediyelerini ekibiyle beraber ziyaret etmeye özen gösterdiklerini belirterek "İlçe belediyelerimizle tecrübe paylaşımları yapıyoruz. Veriye dayalı politika oluşturup kamu israfını önlemeyi amaçlıyoruz. Bu noktada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın yenilikçi yerel yönetim anlayışını benimsiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:14 Kaynak: İHA
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