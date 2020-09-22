Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde HES kodu dönemi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde HES kodu dönemi

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kamu kuruluşları başta olmak üzere birçok kurumun girişinde HES kodu zorunluluğu getirmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ana binası, Tarihi Belediye Binası, Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ve Bilim Teknoloji Merkezi (BTM) bina girişlerinde...

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde HES kodu dönemi, System.String[]

İl Hıfzıssıhha Kurulunun kamu kuruluşları başta olmak üzere birçok kurumun girişinde HES kodu zorunluluğu getirmesinin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ana binası, Tarihi Belediye Binası, Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ve Bilim Teknoloji Merkezi (BTM) bina girişlerinde hazırlıklar tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun bugünkü toplantısında, Kovid-19 salgınını kontrol altında tutabilmek amacıyla 24 Eylül'den itibaren kamu kurumlarına, AVM'lere, çalışan sayısı 50 ve üzeri olan fabrikalar ile 25 ve üzerinde olan mağazalara, banka, PTT ve konaklama tesislerinin girişlerinde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlara girişlerde personel görevlendirilerek "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanmasına karar verildi.

Tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması da istenirken, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına kararlaştırıldığı belirtildi.

Alının kararın ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi ana binası, Tarihi Belediye Binası, Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ve Bilim Teknoloji Merkezi'nde (BTM) hazırlıklar tamamladı.

Bilim Teknoloji Merkezi girişinde başlatılan HES kodu uygulamasını Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş denedi. Aktaş, BTM'de öğrencilerle bir araya geleceği program öncesi binaya HES kodu okutarak giriş yaptı.

Bu arada vatandaşlar da söz konusu binalara, 24 Eylül'den itibaren barkod okutarak girebilecek.

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Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde HES kodu dönemi - Son Dakika

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