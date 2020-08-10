Büyükşehir'de hızlandırılmış meclis - Son Dakika

Büyükşehir'de hızlandırılmış meclis

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde birden görüşüldü.

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Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 25 dakikada 21 madde birden görüşüldü.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün yapılan oturumu Başkan Zeydan Karalar ve katipler Rafet Avan ve Yusuf Arısoy tarafından açıldı. Yoklamanın yapılması, bir önceki tutanağın kabul edilmesinden sonra Başkan Karalar, yoğun pandemi nedeniyle meclis toplantısının bu ay 3 gün toplanacağını ve Çarşamba günü yapılacak olan son toplantıda gündem dışı konuşmalara yer verileceğini belirterek gündem maddelerine geçmek istedi.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, 5 Ağustos'ta kutladıkları Pozantı Kongresi'nin 100. Yıl kutlamalarına olan katkılarından dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a plaket ile birlikte çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra gündemlere geçildi. Toplam 45 maddeden oluşan gündemin ilk 9 maddesi teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara oy birliği ile kabul edildi.

Komisyondan gelen 11 madde oy birliğiyle kabul edildi.

20. maddede Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesinde 7481 Ada 1 parsele yönelik 1/1000'lik ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait komisyon raporu CHP ve İYİ Parti Gruplarının çekimser oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmalarına yarın saat 14.00'te devam edecek. - ADANA

Zeydan Karalar, Pozantı, Karalar, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Büyükşehir'de hızlandırılmış meclis - Son Dakika

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