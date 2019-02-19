Büyükşehir'de "Kamu İhale Kanunu" Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle "Kamu İhale Kanunu" eğitimi yapıldı. Ülkemizdeki yüksek ve orta yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi ve yurt içi üretim oranının artırılması, teknoloji açığının kapatılması ve cari açığın önlenmesi amacıyla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (u) bendinde değişiklik yapıldı. 15 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan değişikliklerle ilgili eğitim gerçekleştirildi.

PROTOKOL KATILIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen eğitime, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Daire Başkanı Bayram Bayram, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hasan Özer,Kocaeli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü Nuri AL, Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürü Aydın Akyürek ve ilgili personel katıldı.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPIYORUZ"

Programda kısa bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram "15 Ağustos 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (u) bendinde değişikliğe gidildi. Yapılan değişiklik nedeniyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın konuyla ilgili kamu kurumlarını bilgilendirme talebinde bulundu. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmak ve yapılan değişikler hususunda personelimizi bilgilendirmek amacıyla böyle bir eğitim planlandık. Eğitime katılan il müdürlerimiz ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM ARTACAK

Eğitime katılan Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Mehmet Ekinci, söz konusu değişikliğin nedenlerinden bahsetti. Söz konusu değişiklik ile yerli ve milli üretimin artacağına dikkat çeken Ekinci "Bu değişiklik ile yerli firmalarımızın projelere katılımı artırılacak. Yerli katkı faaliyetleri öncelikli sektör ve alanlara yönlendirilecek. Bunun yanı sıra yatırım ve teknoloji ihtiyacındaki olanakların etkin bir şekilde değerlendirileceğini" ifade etti. Sanayi ve Teknoloji uzmanlarının sunduğu eğitime Büyükşehir personeli yoğun ilgi gösterdi.