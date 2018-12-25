Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de Kar Alarmı

Büyükşehir'de Kar Alarmı

23 dakika önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa'nın bu akşamdan itibaren Selendi, Demirci, Gördes, Kula ve Köprübaşı ilçeleri için kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Büyükşehir'de Kar Alarmı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı beklenen ilçelerde gerekli önlemlerin alındığını duyurarak, vatandaşların hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 185 çözüm merkezi ve İtfaiye 112'yi arayabileceklerini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Ege'de 25.12.2018 Salı günü yağmur şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren Manisa'nın doğu ve yüksek kesimlerinde ( Selendi, Demirci, Gördes, Kula ve Köprübaşı ilçelerinde) kar yağışına dönüşeceği ve kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Başlama-Bitiş Zamanı 25.12.2018 11.00-26.12.2018 06.00" denildi.

BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZDA

Meteorolojik uyarının ardından hazırlıklarını tamamlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi de, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına alarma geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetiminde Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı personeller, araçlar, şehir ve köy yolları için vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Yapım ve Onarım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Zabıta, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol, Muhtarlıklar ve Sosyal Hizmetler, Sağlık, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlıkları, Çözüm Merkezi ve diğer ilgili müdürlüklerimiz de görev başında. Vatandaşlarımız, hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 185 Çözüm Merkezi ve İtfaiye 112'yi arayabilir" ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:43 Kaynak: Bültenler

Demirci, Selendi, Manisa, Güncel
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