Büyükşehir'de kendin pişir dönemi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Mutfağından sonra BELPA A.Ş. bünyesinde yeni bir mutfak daha kurdu.



BELPA mutfağında yerli üreticilerden satın alınan ürünleri pişirilecek.



İlçeleri gezerek, üreticilerin elinde kalan ürünleri tespit ettiklerini ve satın aldıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, Ankara'da sosyal yardım alan daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçladıklarının altını çizdi.



BELPA A.Ş. bünyesinde kurulan mutfak hakkında bilgi veren BELPA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara ise mutfağın ortalama 10 bin kişiye yemek çıkarma kapasitesi olduğunu ve bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin dışarıdan değil üreticiden alarak pişireceği yemekler sayesinde büyük bir tasarruf sağlayacağına da dikkat çeken Özkara, şu bilgileri verdi:



"Kamuoyuna verdiğimiz bir sözü daha yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Başkanımızın talimatıyla 25 ilçemizde üreticilerden tedarik edilen malzemeleri mutfağımızda işleme alarak sosyal yardım alan vatandaşlara ulaştırıyoruz. 40 personelimiz, özenle seçilen sağlıklı malzemeleri, hijyenik koşullarda bir araya getirerek birbirinden farklı lezzetler ortaya çıkartıyor. Bu yemekler günlük olarak 43'ü engellilere ait okullar, 6'sı Büyükşehir bünyesindeki Şefkat Evleri ve Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi olmak üzere 50 ayrı noktaya dağıtılıyor." - ANKARA