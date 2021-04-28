Büyükşehir'de kritik tam kapanma buluşması - Son Dakika

Büyükşehir'de kritik tam kapanma buluşması

28.04.2021 13:33
Büyükşehir'de kritik tam kapanma buluşması, System.String[]

Başkan Büyükakın, 1000 TL'lik esnaf yardımı ile otobüs esnafına yapılan desteğin Mayıs ayında da sürdürüleceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 17 günlük tam kapanma öncesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu ve Genel Sekreter Yardımcıları ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Başkanlık makamında yapılan toplantıda esnaf yardım paketinin mayıs ayında da sürdürülmesi kararlaştırılırken 17 günlük kapanma döneminde tüm tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

EK TEDBİRLER ALINACAK

Türkiye, 29 Nisan Perşembe akşamında itibaren tam kapanmaya gidiyor. Kapanma öncesi Genel Sekreter ve yardımcıları ile kritik bir toplantı yapan Başkan Büyükakın, bu süreçte vatandaşın mağdur edilmeyeceğini söyledi. Tüm gerekli tedbirlerin alınacağını dile getiren Başkan Büyükakın, "Hizmetlerimiz aksamayacak. Ayrıca ek tedbirler alarak vatandaşlarımızın huzur içerisinde bu kritik süreci atlamasını sağlayacağız" dedi.

"DESTEK PAKETLERİ GENİŞLETİLEBİLİR"

Pandemi sürecinin herkesi zor durumda bıraktığını vurgulayan Başkan Büyükakın, "Halkımız müsterih olsun. Bundan önce 2 pandemi destek paketi açıkladık. Gerekirse destek paketlerini genişleterek vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederiz. Sürecin hassas olduğunun farkındayız. Vatandaşımız için elimizden ne geliyorsa yapma konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

ESNAF DESTEĞİ MAYISTA DA SÜRECEK

Yapılan toplantıda ayrıca esnafı ilgilendiren önemli bir karar alındı. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa dört aydır 1000 TL'lik destek veren Büyükşehir, bu desteğini mayıs ayında da sürdürecek.

7500 ESNAFI İLGİLENDİRİYOR

İşyeri kapatılan ya da ihtiyaç sahibi olan esnaflara destek verdiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bu desteğimizi ikinci kez bir ay daha uzatma kararı aldık. 3 aylık destek 5 aya çıkmış oldu" ifadelerini kullandı. 7500 esnafa aylık biner lira destek veren Büyükşehir, 5 ay sonunda toplam 37,5 milyon TL'lik destek vermiş olacak.

OTOBÜS ESNAFINA 39 MİLYONLUK DESTEK

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, otobüs esnafına verilen desteğin de devam edeceğini açıkladı. Otobüs esnafına 34 milyon TL destek verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Mayıs ayında da otobüs esnafımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz. Mayıs ayında yapacağımız 5 milyon TL ile toplamda 39 milyon TL'lik destek vermiş olacağız" dedi.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Büyükşehir'de kritik tam kapanma buluşması - Son Dakika


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