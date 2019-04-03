Büyükşehir'de Öncelik Personel Güvenliği
1 saat önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da saha denetiminde çalışmalar hakkında personeli bilgilendirdi.
İş kazalarının önüne geçmek ve personelinin güvenli bir ortamda çalışmasını amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesinde saha denetimi gerçekleştirdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir ve İşyeri Hekimi Dr. Tülay Lağarlı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesini ziyaret etti. Personelle sohbet ederek saha denetimi yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat ettiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet veren tüm personellerimiz iş sağlığı ve güvenliğinin önemini bilerek hareket etmektedir. Daire Başkanlığımız çağın yeniliklerini yakından takip ederek birimlerimizde görevli personellerimize bilgilendirme eğitimleri vermektedir. Yapılan her çalışma ve İSG uygulaması Manisa'mıza hizmet veren personellerimizin sağlık ve huzur içinde görev yapmaları ve evlerine dönmelerini sağlamak içindir. Bundan sonra da "Kazanın büyüğü ihmalin küçüğü ile başlar" diyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz "ifadelerinde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:32 Kaynak: Bültenler
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