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Büyükşehir'de önemli görev değişiklikleri

59 dakika önce

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışma için görev değişikliklerine gidildi.

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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışma için görev değişikliklerine gidildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışmasını sağlamak için bazı daire başkanlıklarında değişikliğe gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın imzasıyla 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla kapatılan Kurumsal Gelişim Dairesinde başkanlık görevini yürüten Dr. Bayram Çolkaoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı İsmail Civelek ise İSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Salih Kumbar, bir süredir vekleten bakılan Ulaşım Park Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak getirildi. Salih Kumbar'dan boşalan Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı'na ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Planlama Şube müdürü ilen Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Çelebi getirildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
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