Büyükşehir'de önemli görev değişiklikleri
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KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışma için görev değişikliklerine gidildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:47 Kaynak: İHA
KOCAELİ(İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
'nde daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışma için görev değişikliklerine gidildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın
, Büyükşehir Belediyesi'nin daha etkin, verimli ve tasarruflu çalışmasını sağlamak için bazı daire başkanlıklarında değişikliğe gitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın imzasıyla 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen meclis toplantısıyla kapatılan Kurumsal Gelişim Dairesinde başkanlık görevini yürüten Dr. Bayram Çolkaoğlu, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı görevine getirildi. Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı İsmail Civelek ise İSU Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevine getirildi.
Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Salih Kumbar, bir süredir vekleten bakılan Ulaşım Park Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak getirildi. Salih Kumbar'dan boşalan Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanlığı'na ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Planlama Şube müdürü ilen Bilecik
İl Özel İdaresi Genel Sekreter
Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Çelebi
getirildi. - KOCAELİ
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