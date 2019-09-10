Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de Oy Birliği
Son Dakika Güncel Haber

Büyükşehir'de Oy Birliği

57 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Büyükşehir'de Oy Birliği, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yönetiminde yapılan toplantıda 45 gündem maddesinin tamamı oy birliği ile karara bağlandı.


Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında 45 gündem maddesini görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan toplantıda komisyonlardan gelen kararlar ele alındı.


Kültepe'nin turizme kazandırılması için yapılan proje, Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yapılacak olan süt işleme merkezleri gibi konuların da aralarında bulunduğu 45 gündem maddesinin tamamı meclis üyelerinin oy birliği ile karara bağlandı. Toplantıda sık sık şehir için uyumlu çalışma vurgusu yapan ve Kayseri'nin önemini vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin her zaman güzelliklerle anılması için gayret gösterdiklerini söyledi ve herkesin bu çalışmalara destek olması gerektiğini kaydetti. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi
İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi Çukur dizisinin yeni sezonundan ilk sahne yayımlandı Günlük burç yorumları 10 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de Oy Birliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]