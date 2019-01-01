Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de Öykü Arin Seferberliği

Büyükşehir'de Öykü Arin Seferberliği

58 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının minik Öykü ve onun gibi ilik bekleyenlere destek olmak için başlattığı donör seferberliği, İZELMAN'ın kampanyası ile biraz daha büyüdü.

Büyükşehir'de Öykü Arin Seferberliği, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının minik Öykü ve onun gibi ilik bekleyenlere destek olmak için başlattığı donör seferberliği, İZELMAN'ın kampanyası ile biraz daha büyüdü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının, nadir görülen bir lösemi türü olan JMML hastası 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlattığı kampanya sürüyor. Belediyenin pek çok birimine kurulan Kızılay aracında donör olmak için sıraya giren Büyükşehir çalışanları, Öykü Arin ve onun gibi ilik bekleyen başka çocukların hayata tutunması için adeta yarışıyor. Geçen haftalarda İZELMAN'a bağlı Evka-4 Anaokulu'nda gerçekleştirilen kan bağış kampanyasının ikincisi bu sefer Balçova Anaokulu'nda gerçekleşti. Anaokulun giriş katına konuşlanan Kızılay görevlileri, hem öğrenci velileri ve belediye çalışanları hem de bölge esnafının yoğun ilgisi ile karşılaştı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube üyeleri ve İzmir Milletvekili Kani Beko da anaokuluna gelerek kan verenler arasında yer aldı. Minik Öykü Arin için başlatılan kampanyaya, İzmir Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerinde görev yapan binlerce personel katıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 10:53 Kaynak: İHA

Kızılay, İZELMAN, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Güncel
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