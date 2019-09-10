Büyükşehir'de plaj şöleni

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ve İzmir İl Voleybol Temsilciliği ile birlikte organize edilen 30 Ağustos'tan 9 Eylül'e Kurtuluş Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ödül töreniyle sona erdi.



Atatürk Vestel Venüs Spor Salonu Plaj Kortları'ndaki oynanan karşılaşmalar sonucunda minikler, genç kızlar, genç erkekler ve veteranların müsabakalarıyla plajda heyecan dolu günler yaşandı. 11 gün boyunca, İzmir BBSK Capoeira branşındaki sporcuları ve Büyükşehir Belediyesi Orkestrası'nın da müsabaka aralarında tribündeki seyircilere gösteri sundu.



30 Ağustos'tan 9 Eylül'e Kurtuluş Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası'nda minikler kategorisinde Dostspor birinci olurken, DSİ-A ikinci, Özateş-B ise üçüncü oldu. Genç kızlarda zirve Voleybol Dünyası'nın olurken, İzmir BBSK-B ikinci, İzmir BBSK-E takımı üçüncülük elde etti. Genç erkeklerde Voleybol Dünyası birinci, TFL-F ikinci, TFL-C ise üçüncü oldu.



Veteranlar kategorisinde kadınlarda birinciliği Evrim-Anna birinci, Özlem-Nur ikinci, Arzu-Tuğba ise üçüncü oldu. Veteran +35'te Selim-Tibet-Başak üçlüsü birinci olurken, Engin-Ali-Özlem üçlüsü ise ikinci oldı. Veteran +45'te ise Arzu-Alaatin-Bülent zirvede yer alırken, Evrim-Volkan-Sedat ikinci, Gözde-Haluk-Mehmet ise üçüncü sırada yer aldı.



Derece yapan takımlara ödüllerini İzmir Büyükşehir Belediyespor Başkanı Ersan Odaman, İzmir Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Işıklı ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Mustafa Ağme takdim etti. - İZMİR