Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu
Son Dakika Yaşam Büyükşehir'de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu - Son Dakika

Büyükşehir'de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maaşların ödeneceği banka ile yaptığı görüşmeler sonucunda promosyon ücretinin 3 bin 250 TL olmasını sağladı.

Büyükşehir'de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maaşların ödeneceği banka ile yaptığı görüşmeler sonucunda promosyon ücretinin 3 bin 250 TL olmasını sağladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi promosyon ihalesi önceki günlerde tamamladı. İhale, 3 bin 50 TL ile Vakıfbank'a kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Vakıfbank arasındaki görüşmeler tamamlanarak promosyon sözleşmeleri imzalandı. Ayrıca bu son görüşmeler neticesinde promosyon ücreti 3 bin 250 liraya çıkarıldı. Promosyon ücreti Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile İSU çalışanlarını kapsıyor. Promosyon parasının Kasım ayının sonlarında çalışanlara verilmesi planlanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
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