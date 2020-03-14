Büyükşehir'de temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başladı - Son Dakika
Son Dakika Genel Büyükşehir'de temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başladı - Son Dakika

Büyükşehir'de temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başladı

29 dakika önce

Büyükşehir'de temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başladı Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Büyükşehir'de temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başladı, System.String[]

Büyükşehir'de temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalıklara karşı mücadelesini tüm hızıyla sürdürüyor. Engelli ve yaşlı vatandaşlara verdiği ücretsiz temizlik hizmetlerinde de önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, günde 450'ye yakın yaşlı ve engelli vatandaşa evde bakım, temizlik ve hijyen hizmeti sağlıyor. Salgın hastalıklarla etkin mücadelesini sürdüren ekipler, insan sağlığına zararı dokunmayan antibakteriyel ürünler kullanıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının hizmet binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi bir yandan da yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerde verdiği ücretsiz temizlik hizmetine devam ediyor.

Yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara antibakteriyel temizlik hizmeti

Günde 200 yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaş ile 250 engelli vatandaşa evde temizlik ve hijyen hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, salgın hastalık ve virüs riskine titiz bir çalışma yürütüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde evlerde temizlik hizmetini artıran ekipler, salgın hastalıklarla mücadele kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen antibakteriyel ürünler kullanıyor. Doğantepe Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Neriman Canbek, belediyenin temizlik hizmetinden 2 yıldır faydalandığını belirterek, "Ben çok memnunum. Bu yardımı yapan herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Engelliler hizmet merkezinde dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği

Başkent'te 36 binden fazla üyesi bulunan Büyükşehir Engelliler Hizmet Merkezi'nde de dezenfeksiyon ve temizlik seferberliği başlatıldı.

Temizlik personelinin kendi iş sağlığı ve güvenliğini de önceleyen rutin temizliğin dışında dezenfeksiyon çalışmalarının artırıldığı merkezde engelli araçları da özenle temizleniyor. 3 yıldır her gün fizik tedavi için evinden tekerlekli arabasıyla alınan Uğur Acer düşüncelerini, "Temizlik açısından oldukça memnunuz. Tedavilerden önce solüsyonlarımız var. Mutlaka onları kullanıyoruz. Zaten merkezimizin temizliği ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılıyor. Bizlere refakat eden arkadaşlarımız oldukça tedbirli. Bu hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz" sözleriyle paylaşıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 09:09 Kaynak: İHA
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