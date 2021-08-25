Üye Girişi
Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci - Son Dakika

Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

25.08.2021 15:32
Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci, System.String[]

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında varılan mutabakatla işçi maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında varılan mutabakatla işçi maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapıldı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplu iş sözleşme törenine, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, Özgüven-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, diğer yetkililer ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Başkan Sekmen, törende yaptığı konuşmada, emek ve alın terinin önemine vurgu yaptı. Sekmen, "Bir husus var ki; onu asla inkar edemez ve görmezden gelemeyiz. Bu husus ki; içinde emek var, gayret var. İçinde güç var, kuvvet var. İçinde hulusi niyetle çarpan kalpler var, samimiyet var, şükür var, hareket var, bereket var. Biz gerçekten çok şanslı bir yönetimiz. Çünkü gerek kurum içerisinde ve gerekse dışında, emekleriyle ve özverileriyle karıncaları bile kıskandıran çalışanlarımız var, kardeşlerimiz var" dedi.

İşçi maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapıldı

Başkan Mehmet Sekmen, zamla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hizmet-İş ve Kariyer A.Ş., Özgüvensen ve Kariyer A.Ş. arasında varılan mutabakatla 2735 işçi kardeşlerimizin maaşlarına yüzde 14.2 oranında zam yapma kararı aldık. Hayırlı olsun. Yevmiyelere yaptığımız zam yüzde 13.2, sorumluluk zammı, iyileştirmeler ve tüm sosyal haklarla beraber hamdolsun yüzde 14.2'lik bir artış sağladık. Bizler işçi kardeşlerimizin alın teri ve emeğinin her şeyin ötesinde olduğunu telakki ederek zam oranını bu noktaya getirdik. Rabbim hayırlı ve uğurlu etsin" diye konuştu. - ERZURUM

Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci
Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci
Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci

Büyükşehir Belediyesi, Hizmet İş Sendikası, Erzurum, işçi, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek 16:06 Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek Fenerbahçe'de Lacazette ve Alexis Sanchez operasyonu başladı! Aziz Yıldırım, 11 sene önce imzayı attıramamıştı 15:50 Fenerbahçe'de Lacazette ve Alexis Sanchez operasyonu başladı! Aziz Yıldırım, 11 sene önce imzayı attıramamıştı Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm 15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı 15:18 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi 15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti. 14:44 Anahtarını unuttu, üst komşunun balkonundan evine girmeye çalışırken hayatını kaybetti.
Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz 14:40 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı 14:29 Gezmek için İstanbul'a gelip kaybolmuştu, vücudunda kırıklarla Ankara'da bulunan Muhammet hayata tutunamadı

Son Dakika Haberleri
16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir
15:43 İnegöllü mobilyacılar, sektörün sorunları için Sapanca'da bir araya geldiler
15:24 Hazal Kaya, Metin Çekmez'in ölüm haberi sonrası duygularını paylaştı: Çok üzgünüm
15:17 Takım arkadaşı Kerem'e yumruk atan Marcao için Galatasaray forması mazide kalabilir! Napoli'yle anlaşma sağlandı
15:07 Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:02 AK Parti İstanbul Milletvekili'nin İBB paylaşımı kısa sürede silindi
14:58 Ali Koç ve Burak Elmas'ı yemekte görenler şaşkınlık yaşadı! Fakat ikilinin dostlukları gençlik yıllarına dayanıyor
14:39 Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'ya sinirlendi: 3 seferdir bir trolün benim vaktimi çalmasına izin veriyorsunuz
14:36 Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi
14:25 Erling Haaland'in Bayern Münih'e transfer maliyeti 400 milyon euroyu buluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki törende açıklamalarda bulundu: Ahlat mezar taşları, milletimize ait tapu senetleridir         
16:10
Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız         
15:54
Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı Keşan Belediye başkanı düğün konvoyunun önünü kesti! Aldığı bahşişle vatandaşa çay ısmarladı         
15:45
İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı         
15:24
Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi Tecrübeli oyuncu Metin Çekmez, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi         
15:08
30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler 30 liralık ayakkabı hayatı zehir etti! Ayağından parça alıp inceleyecekler         
14:51
Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar Sinop ormanlarında yetişen mantarlar köylünün gelir kapısı oldu! Toptancıya kilosunu 40 TL'ye satıyorlar         
14:44
Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden Erkan Petekkaya, sinirden küplere bindi! Kendisinden "Acun Ilıcalı'nın kovduğu" diye bahseden siteye sosyal medyadan verdi veriştirdi         
14:36
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 4 ila 8 arasında artış gösterecek         
14:15
Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı Öldürülen Afgan general Abdulrazık'ın katilinin posteri şehir meydanında asılı         
13:52
Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı Demet Özdemir dans videosu ile beğeni topladı         
13:37
Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak: Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz         
13:30
Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi Türkiye'de bulunan en pahalı Tofaş satıldı! Alıcısı 180 bin lira bedel ödedi         
12:31
Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor Bu bölgede üretilemez denilmişti! Mehmet amca, hobi olarak diktiği fıstıkları ABD'ye ihraç ediyor         
12:14
Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor Taliban sözcüsünden kadınlara ilginç mesaj: Evden çıkmayın, güçlerimiz sizinle nasıl konuşulacağını bilmiyor         
10:55
Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti Fire Flux Esports koçu Salih Onaran'ın eşi hayatını kaybetti         
10:49
Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor Yıllar Davaro'nun Cano'suna hiç acımadı! Son halini görenler büyük şaşkınlık yaşıyor         
20:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2021 16:13:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'de toplu iş sözleşme sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement