Son Dakika Haberleri: Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci

Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci

2 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41'lik zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.

Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41'lik zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30 

Alinur Aktaş, İşçi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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