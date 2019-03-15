Büyükşehir’de toplu sözleşme sevinci
2 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin maaşlarına 2 yıllık süreçte sosyal haklarla birlikte yüzde 41'lik zam yapılmasını öngören toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:30
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