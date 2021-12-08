Üye Girişi
Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika

Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi

08.12.2021 15:34
Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye çapında hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, Bursa Büyükşehir Belediyesi personeline eğitim verildi.

Büyükşehir söyleşi programları; tarih, ekonomi, eğitim, psikoloji, felsefe ve sağlık gibi birçok başlıkta hız kesmeden devam ediyor. Söyleşi programlarının son konuğu, Bursa Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Narkorehber Mustafa Volkan Tahpur oldu. Tahpur, Meclis Salonu'nda yapılan söyleşide, uyuşturucu madde kullanımının insanlık tarihi kadar eski olduğunu ve her toplum için ağır sorunlar oluşturan uyuşturucunun 'insanın sağlığı, başarısı, sosyal ve kültürel gelişimi üzerinde' olumsuzluklara yol açtığını hatırlattı. Sıkıntının tüm dünyada yaşandığını ve uyuşturucu ile terör örgütlerine finansman sağlandığını dile getiren Tahpur, aynı zamanda bağımlı kişilerin büyük kısmının 'satıcı hale gelerek' madde kullanımını yaygınlaştırdıklarını vurguladı.

Satıcıların ana hedefinin özellikle genç kitle olduğunu ifade eden Tahpur, gelecek kuşakların 'akli, fiziki, psikolojik ve sinir sistemi üzerinden esir alınmaya çalışılarak' sosyo-ekonomik çöküntü içerisine çekilmek istendiğini anlattı. Dünyada uyuşturucu madde kullanımının 'nitelik değiştirerek' zihin kontrolüne yöneldiğini kaydeden Tahpur, uyuşturan, uyaran ve merkezi sinir sistemini uyaran olmak üzere üç ana parametre üzerinden hareket edildiğini açıkladı.

Uyuşturucu ile mücadele konularına da değinen Tahpur, 'hem uyuşturucu maddenin hem de kullanıcının nasıl tespit edileceği ve nasıl önlem alınacağı konularında' görsel destekli anlatımda bulundu. Ayrıca konuyla ilgili, 'koruyucu-kollayıcı olmaları sebebiyle' annelerin üzerinde daha fazla sorumluluk olduğunu belirten Tahpur, Türkiye çapında devam eden bilgilendirmelerin özellikle anne ve anne adaylarının farkındalığı üzerine devam ettiğini sözlerine ekledi. - BURSA

Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi
Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi
Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi

Uyuşturucu, Narkotik, Türkiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika


Son Dakika

Gazeteci Nihat Genç 15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde 15:15 Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak 13:06 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş

Son Dakika Haberleri
15:44 Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!
15:42 İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş
15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!
15:40 Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı
15:19 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık
15:18 Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü
15:17 83 yaşındaki Türk sırra kadem bastı! Almanya'nın her yerinde aranıyor!
15:14 Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde
15:14 Pideciye kaçan karısını Müge Anlı'da aramıştı! Serkan Kıyak da börekçi oldu!
15:00 Önce eşini kurşuna dizip sonra kafasına sıkmıştı! Olayın sır perdesi aralandı
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yanlışlıkla öldürülmüş         
15:43
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmak istemişlerdi! Emekli astsubay ile 4 sanığın cezası belli oldu         
14:52
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi Olaf Scholz, ilk turda başbakan seçildi         
12:35
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not         
10:55
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi         
09:28
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek         
09:03
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 15:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'de uyuşturucu ile mücadele eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement