Büyükşehir'de vakıflar ve turizm zirvesi - Son Dakika
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Büyükşehir'de vakıflar ve turizm zirvesi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde vakıflar ve turizmle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.

Büyükşehir'de vakıflar ve turizm zirvesi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde vakıflar ve turizmle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.


Büyükşehir Belediyesi'nde gerçekleştirilen vakıflar ve turizm zirvesine Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve ilgili bürokratlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehir Kütüphanesi'nin açılışı için vakıfların da bağlı bulunduğu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın ilimize geleceğini hatırlatarak bu ziyaret öncesinde ilgili bakanlığın bürokratları ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.


Vali Şehmus Günaydın da istişarenin önemini vurgulayarak, "İstişarede hep hayır vardır. Bu tür toplantılarla yaptığımız istişarelerde ilimiz açışından daha faydalı sonuçlar alıyoruz. Yapacağımız toplantıda vakıflar ve turizm konularında hangi noktada olduğumuzu ve neler talep edebileceğimiz göreceğiz" dedi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:54 Kaynak: İHA
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