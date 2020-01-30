Büyükşehir'de vergi mesaisi - Son Dakika
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Büyükşehir'de vergi mesaisi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi vezneleri, ilan ve reklam vergisi beyan verme döneminin son gün 31 Ocak olduğundan dolayı 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günü saat 21.00'a kadar vatandaşa hizmet verecek.

Büyükşehir'de vergi mesaisi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi vezneleri, ilan ve reklam vergisi beyan verme döneminin son gün 31 Ocak olduğundan dolayı 30 Ocak Perşembe ve 31 Ocak Cuma günü saat 21.00'a kadar vatandaşa hizmet verecek.


Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 23. Maddesi (e) bendinde ilan reklam vergileri ile asma, tahsis ve bakım ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi gelirleri arasında sayıldığı ve beyanname süresi içinde ödenmesi gerektiği belirtildi. İlan reklam vergisi beyan verme döneminin son günü 31 Ocak olduğundan dolayı, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı veznelerinin 30-31 Ocak (Perşembe ve Cuma) günü saat 21.00'a kadar vatandaşa hizmet vereceği kaydedildi. - ANTALYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:14 Kaynak: İHA
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