Büyükşehir'de 'Web Tapu' dönemi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'de 'Web Tapu' dönemi başladı - Son Dakika

Büyükşehir'de 'Web Tapu' dönemi başladı

6 saat önce

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü arasında "Web-Tapu Sistemi" protokolü imzalandı.

Büyükşehir'de 'Web Tapu' dönemi başladı, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürlüğü arasında "Web-Tapu Sistemi" protokolü imzalandı. Web-Tapu Sistemi ile hem Tapu Kadastronun hem de Büyükşehir Belediyesinin işlem yükü azalacak, vatandaşların işlemleri daha hızlı ilerleyecek.


Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğü arasında "Web Tapu Sistemi Protokolü" imzalandı. Protokolle tapu müdürlüğü ile belediye birimleri arasındaki işlem yoğunluğu azaltılacak, vatandaşların işleri daha hızlı ilerleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tapu Kadastro 18. Bölge Müdürü İlhan Özlü, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Nafiz Bayındır, Tapu Şube Müdürü Murat Kaplan, Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez ve CBS Şube Müdürü İbrahim Engin Dayıoğlu katıldı. Özlü, kamu kurumları ve belediyelerle birçok konuda işbirliği yaptıklarını kaydederek, "Bu çalışma ile belediyeler kamu hizmetlerinde tapu kayıtlarını inceleme, araştırma, işlem yapman ve yararlanma yetkisine sahip olacak" dedi.


"Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış olacağız"


Başkan Zolan, imzalanan protokolle vatandaşların daha rahat ve hızlı bir şekilde işlem yapmasının önünü açtıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Web-Tapu sistemi ile tapudaki yoğunluğu ve insanlarımızın daha rahat işlem yapabilmesi adına proje gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak imzaladığımız Web-Tapu Sistemi ile hem Tapu Kadastronun hem de belediyemizin işlem yükü azalacak. Daha hızlı işlem yaparak, daha kısa sürede vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmış olacağız" dedi.


İmzalanan protokolün, büyük kolaylıklar getireceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, "Denizlimize çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yargıtay'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren karar: Elektrik faturasındaki kayıp-kaçak bedelleri iade edilemez
İcradan ucuza araç nasıl alınıyor? Konunun uzmanı merak edilenleri tek tek cevapladı Samsunlu balıkçılar, hava sıcaklıkları nedeniyle balık bollaşınca "Ne alırsan 10 lira" kampanyası başlattı BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:48:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'de 'Web Tapu' dönemi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]