Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı - Son Dakika

Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı

24 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dört ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız'ı kapsayan toplantıda İl Başkanı Serkan Tok ile MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Başkanlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen Yatırım Koordinasyon Toplantısı'nda bu kez Özvatan Pınarbaşı, Sarıoğlan ve Sarız ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı. Büyükşehir Belediyesi'nin üst yöneticileri ile KASKİ ve Elektrik Şirketi'nden de yöneticilerin hazır bulunduğu toplantıda Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Sarız Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Coşkun talep ve görüşlerini aktardı. İttifak ortağı MHP'nin İl Başkanı Serkan Tok ile Milletvekili Baki Ersoy'un da görüşleriyle katkı sağladığı toplantıda 4 ilçeye yönelik 2020 yılına ait yatırımlar kapsamlı bir şekilde masaya yatırıldı.


Çalışmalarda KASKİ ve Elektrik Şirketi'ni ilgilendiren konularla ilgili koordinasyon da sağlandı. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor İspanya'da koronavirüs nedeniyle 15 gün OHAL ilan edildi İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:12 Körfez'de TOKİ konutları için kuralar çekildi
18:12 Kartepe Belediyesi'nde virüs önlemi
18:10 Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
18:10 Günün Özeti
18:10 KKTC'den ayrılmak isteyenler havalimanlarına akın etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 18:16:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükşehir'de yatırım koordinasyon toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]