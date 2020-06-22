Büyükşehir'de yatırım toplantıları devam ediyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı ile Pınarbaşı, Sarız, Sarıoğlan ve Özvatan ilçe belediye başkanları ile yatırım ve istişare toplantısı gerçekleştirdi.



Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yatırım ve istişare toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile Büyükşehir'e bağlı ilgili daire başkanları ve genel müdürler katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelere yapılacak yatırımlar ve ilçe belediyelerinin talepleri görüşüldü. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Hakikaten uyum kültürünün en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bunun için de herkese teşekkür ediyorum. Burada gerek altyapı kuruluşlarımızın, gerekse belediyelerimizin üst düzey yetkilerinin bulunduğu ortamda başkanlarımızın taleplerini, memnuniyetle dinleyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuru ve konforu adına daha kaliteli hizmet alma bağlamında görüşmeler yapacağız. İnşallah gücümüzün nispetinde biz de zamanında ve en kısa sürede yapması yönünde gayret göstereceğiz" şeklinde konuştu.



MHP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR



Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilleri de söz aldı. Kayseri'de Cumhur İttifakı belediyelerin hizmetlerinden vatandaşların memnun olduğunu belirten Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Bir yıllık süre zarfında vatandaşların almış olduğu hizmetlerin kalitesindeki ilerleme bizi de memnun ediyor. Bu anlamda yapmış olduğunuz çalışmalardan, sergilemiş olduğunuz gayretlerden ötürü biz de çok memnunuz. Yerel yönetimler anlamında MHP'li belediyelerin görüşlerini ifade etmek üzere sizlerle beraberiz. Şehrimizin sorunlarını bundan önce olduğu gibi fikir birlikteliği ile çözeceğimizi, aşacağımıza inanıyoruz" dedi. Yerel yönetimler anlamında Kayseri'de bir sorun olmadığını dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Biz cumartesi günü dört belediye başkanımızla birlikte, il başkanlığımızın koordinatörlüğünde bir toplantı yaptık. Orada istişare ederken, Büyükşehir ile alakalı talepler gündeme geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza konuyu aktaralım çözüm yolu arayalım dedik. Kayseri'de çözemediğimiz bir problem olmadığını biliyoruz. Belediye Başkanlarımız sorunlarını dile getirirler. Siz de yardımcı olursunuz inşallah" şeklinde konuştu. - KAYSERİ