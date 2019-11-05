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Büyükşehir'den 10 Kasım'a özel etkinlikler

7 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm Yıldönümü anısına anlamlı bir etkinlik düzenliyor.

Büyükşehir'den 10 Kasım'a özel etkinlikler, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. Ölüm Yıldönümü anısına anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğinde 8-9 Kasım günlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda 81 metrekarelik ebru üzerine canlı performans gerçekleştirilecek.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ev sahipliğinde, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu koordinatörlüğünde, 8-9 Kasım 2019 tarihlerinde Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. Yıldönümü münasebetiyle "ATA'ya Saygı Kültür ve Sanat Etkinlikleri" düzenlenecek.


Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında; Atatürk ve 10 Kasım'ı konu alan resim, heykel, seramik, geleneksel Türk sanatları alanlarında sanatçı ve akademisyenlerle beraber atölye çalışmaları ile 81. Yıldönümü konu alan 81 metrekarelik ebru etkinliği yapılacak. Etkinlik, il protokolü, şehir dışından gelecek akademisyenler ile sanatçı ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Canlı ebru performansının ardından 81 öğrencinin ellerinde meşaleler eşliğinde ATA'ya saygı yürüyüşü yapmasıyla etkinlik tamamlanacak. - ANTALYA

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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