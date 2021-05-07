Büyükşehir'den 10 ton mama desteği - Son Dakika

? BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız olarak devam ettiğini duyurdu. Çalışmaların daha aktif ve gönüllü bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla belediye ekipleri tarafından 10 derneğe 10 ton mama yardımında bulunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kısıtlama ve tam kapanma döneminde de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde belirlenen noktalara düzenli olarak kedi, köpek maması ve kuşlar için yem bırakıldığı kaydedildi. Ayrıca, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından besleme çalışmalarının daha ulaşılabilir ve aktif bir şekilde yapılabilmesi için şehirde, sokak hayvanları ile ilgili faaliyet gösteren derneklere de mama yardımında bulunulduğu belirtildi. Can dostların kısıtlama boyunca besleme faaliyetlerinin aralıksız olarak giderilmesi amacıyla 10 derneğe 10 ton mama dağıtıldı.

BAKIMEVLERİ FAALİYETE DEVAM EDİYOR

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Tam kapanma döneminde de İvrindi ilçemizde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi aralıksız olarak görev yapıyor. Vatandaşlar; yaralı, bakıma muhtaç can dostların tedavileri için 7 gün 24 saat hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletilen ihbarda bulunabilirler' dedi.