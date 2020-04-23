Büyükşehir'den 100'üncü yılda 100 çocuğa hediye paketi - Son Dakika

Büyükşehir'den 100'üncü yılda 100 çocuğa hediye paketi

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına özel, dezavantajlı mahallelerde yaşayan 100 çocuğa 23 Nisan hediyeleri ulaştırdı.

Büyükşehir ekipleri, renkli animasyon kostümleri giyerek, çocukların yaşadıkları evlerin kapısını tek tek çaldı. Ekipler, Tarsus İlçesi'nde Yenice Mahallesi'nin yanı sıra kent merkezindeki Çavuşlu, Turgut Türkalp, Kocavilayet, Demirtaş ve Çay mahallelerindeki 3-8 yaş arası 100 çocuğa, içerisinde oyun kutusu, süt, oyun hamuru, resim defteri, kitap, boya kalemi, el işi kağıdı ve keçe setinin yer aldığı 23 Nisan hediye paketlerini ulaştırdı. Toroslar İlçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Mehdi Akgül, 2 çocuğu Muhammet ve Mustafa'ya verilen hediyeler için memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Baba Akgül, 'Evde oturuyorduk, kapı çaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer 23 Nisan için çocuklara bir hediye göndermiş. Hiç beklemiyorduk, çok teşekkür ediyorum. Çocuklar hediyeyi görünce sevindiler, onlar için büyük bir sevinç oldu. 23 Nisan'da biz çocuklarımızı eğlendireceğiz. Bu süreç bizim için de çocuklar için de çok zor geçiyor. Çocuklar evde tüm gün sıkılıyorlar' dedi.

Turgut Türkalp Mahallesi'nden Mustafa Yat ise çocuklarıyla birlikte evlerinde zor bir süreç geçirdiklerini söyledi. 23 Nisan'ı evlerinde çocuklarıyla birlikte kutlayacaklarını ifade eden Yat, 'Büyükşehir Belediyesi'nden geldiler. 23 Nisan için çocuklarımıza hediye verdiler. Çok memnun kaldık, çok teşekkür ediyorum. Kötü bir süreç, biz elimizden geldiği kadar çocuklarımızı koruyoruz' diye konuştu.