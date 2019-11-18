Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 13 yaşlı bireyin evlerine bakım
Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 13 yaşlı bireyin evlerine bakım - Son Dakika

Büyükşehir'den 13 yaşlı bireyin evlerine bakım

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gerontologlar öncülüğünde başlattığı yaşlı evi bakım ve onarım hizmetine devam ediyor.

Büyükşehir'den 13 yaşlı bireyin evlerine bakım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gerontologlar öncülüğünde başlattığı yaşlı evi bakım ve onarım hizmetine devam ediyor. Antalya genelinde 13 yaşlı bireyin evlerinin tadilat ve düzenlemelerini yapan Büyükşehir ekipleri tespit ettikleri yeni evleri daha kolay yaşanılabilir hale getiriyor.


Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı bireylerin evlerinde can güvenliğini tehdit eden unsurları ortadan kaldıran çalışmasına merkez ve ilçelerde devam ediyor. Uzman Gerontologlar eşliğinde tespit edilen evlerde yapılan incelemelerin ardından yaşlıların yaşam şartlarını kolaylaştıracak yenileme ve düzenlemeler yapılıyor. Yalnız yaşamak zorunda kalan yaşlı bireylerin evde karşılaşabileceği tehlikeli unsurları ortadan kaldırarak can güvenliği tedbirlerini alan ekipler evin detaylı temizliğini de gerçekleştiriyor.


Kemer, Demre, Kaş, Finike, Alanya ve merkez ilçelerde ekipler toplam 13 yaşlı bireyin evinin temizliği ile birlikte bakım ve onarımları gerçekleştirildi. 13 hanede elektrik kaçağı, su kaçağı, banyo onarımı, sayaç ve duy değişimi, ışıklandırma ve kaygan zemin tehlikesine yönelik tedbirler alındı. Evlerinde gerçekleşen düzenlemeler ile kendilerini daha güvende hissettiklerini belirten yaşlı bireyler Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti. Ekipler yaşlı evleri bakım ve onarım uygulamasının 19 ilçede gerekli tespitlerin yapılarak devam edeceğini belirtti. - ANTALYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trans bireyin katilinden bir garip savunma: Cinayeti rüyamda tecavüz edildiğimi görünce işledim
Ucuz tatil vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran 23 kişi yakalandı Antalya'daki hortumda kaybolan Kader Buse'nin babasından duygusal paylaşım Dışişleri Bakanlığı, Norveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma girişimini kınadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 17:40:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Büyükşehir'den 13 yaşlı bireyin evlerine bakım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]