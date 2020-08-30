Büyükşehir'den 15 bin kişiye Aşure ikramı - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Aşure Günü'nde Erzurumlulara ikramda bulundu. Havuzbaşı Kent Meydanı, Yakutiye Kent Meydanı, Forum AVM, Hilalkent ve Dadaşkent olmak üzere 5 noktada kurulan stantta 15 bin kişiye aşure dağıtıldı. Aşure ikramında maske ve sosyal mesafe kuralları harfiyen yerine getirildi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, sonsuz kerem ve lütuf sahibi olan Allah'ın, peygamberlerine bulunduğu her ihsanın Muharrem ayına ve özellikle de Aşure Günü'ne denk geldiğini ifade etti. Başkan Sekmen, "Muharrem ayı, bizim için ortak bir hüzün ve matem mevsimi olduğu kadar, bir adalet, hikmet, hak ve hakikat sofrasıdır. Muharrem ayımız ve aşuremiz mübarek olsun. Daha böyle nice gün ve gecelere Mevlam hepimizi birlik, beraberlik ve huzur içerisinde erişmeyi nasip etsin. Aşure Günü'müz mübarek olsun" dedi. - ERZURUM