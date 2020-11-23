Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır - Son Dakika

Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır

23.11.2020 12:17
Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güney Çevre Yolu'nun önemli geçiş noktalarından Derevenk Viyadüğü'nden Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi taşkın kanala kadar uzanacak 5 kilometrelik, 15 milyon TL'lik yolun asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Güney Çevre Yolu'nun önemli geçiş noktalarından Derevenk Viyadüğü'nden Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi taşkın kanala kadar uzanacak 5 kilometrelik, 15 milyon TL'lik yolun asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, 15 gün içerisinde bitmesi planlanan bu arterin hizmete girmesiyle şehir merkezinden Malatya yoluna kesintisiz yeni bir alternatif yol kazandırılarak, halen yoğun bir trafiği olan Sivas Bulvarı Mimarsinan katlı kavşağı arasında hissedilir bir rahatlama sağlanacağını söyledi.

Talas bölgesindeki ulaşım için önemli geçiş noktası olan Derevenk Viyadüğü'nden Hulusi Akar Bulvarı ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi taşkın kanala kadar uzanacak 5 kilometrelik, 25, 30 ve 50 metre genişliklere sahip olacak, kamulaştırma bedeli hariç 15 milyon TL maliyeti olan yolun asfalt çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaklaşık 20 bin ton asfalt kullanılacak olan 5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

15 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Başkan Büyükkılıç çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Şuanda Talas bölgemizde Derevenk Viyadüğünden Hulusi Akar Bulvarı olarak devam eden ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi bölgesinde taşkın kanala kadar olan 5 kilometrelik yaklaşık 30 metre enindeki ana arterimizin asfaltlama çalışmalarına başladık. İnşallah 15 gün içerisinde bu çalışmalar tamamlanıp hizmete sunulmuş olacak. Yaklaşık 6 aydır burada yapılan çalışma ile gerek kanal, gerek su, gerek de doğalgaz ve elektrik ile ilgili tüm çalışmalar gözden geçirildi. Kamulaştırma çalışmaları derken epeyce yoğun çalışmalar sonrası hedefe ulaştık" dedi.

"KAYSERİ'MİZE, TALAS'IMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bu alana 20 bin ton asfalt serileceğini söyleyen Büyükkılıç, "Yapılan asfalt ve altyapı çalışmaları, elektrik donanımları ve diğer hizmetlerimiz ile birlikte projemizi hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden Kayseri'mize, Talas'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Buradaki canlanmayı, imarlaşmayı, hareketliliği görüyoruz. Başta Fen İşleri Daire Başkanlığı olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç ayrıca araç sürücülerinden bir istirhamı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Derevenk Viyadüğü'nde sürücülerimiz ister istemez bir miktar sürat yapıyorlar. O konuda da daha dikkatli olurlarsa sonrasında üzülmeyiz. Hizmet sektöründe kalite arttıkça, yol açısından olumsuzluklar yaşanmaması için dikkat etmemiz de gerekiyor. Her koşulda çalışma, her koşulda hizmeti insanlarımıza ulaştırmak asli görevimiz. Biliyorsunuz Talas'ımızdan Furkan Doğan Yurdu'na kadar olan 5.5 kilometrelik tramvay hattımızın da 30 Aralık'ta ihalesini yapacağını paylaştık. O ihalede tamamlanınca toplam tramvay hattımız ortalama 48 kilometreye ulaşmış olacak. Emeği geçenlere, yüklenici firmalara ve katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. Şehrimize, Talas'ımıza bu projelerimiz, yatırımlarımız hayırlı uğurlu olsun."

"ŞEHİR MERKEZİNDEN MALATYA YOLUNA KESİNTİSİZ YENİ BİR ALTERNATİF YOL OLACAK"

Başkan Büyükkılıç, Hulusi Akar Bulvarı asfaltlama çalışmalarının bu etabında elektrik, su, yağmur ve atık su giderleri gibi alt yapılarının da tamamlandığını, kamulaştırma bedeli hariç 15 milyon TL maliyeti olan bu ana artelin hizmete girmesiyle şehir merkezinden Malatya yoluna kesintisiz yeni bir alternatif yol kazandırılarak halen yoğun bir trafiği olan Sivas Bulvarı Mimarsinan katlı kavşağı arasında hissedilir bir rahatlama sağlanacağını söyledi. Büyükkılıç, bunun yanında yeni açılacak arter sayesinde bölgedeki imar hareketinin de hız kazanacağını vurguladı. - KAYSERİ

Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır
Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır
Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır
Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır
Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır

Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Talas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir'den 15 milyon TL'lik yeni yol, 15 günde hazır - Son Dakika


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